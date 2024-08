Torna a Vergemoli “Il Boccabugia“ . Concorso di poesia estemporanea

Sarà un’edizione da non perdere. Oggi, all’ombra dei castagni di Vergemoli, si terrà la 51^, anzi, 50^ edizione bis del concorso di poesia estemporanea in dialetto garfagnino “Il Boccabugia”. Alla conduzione, ancora una volta, Paolo Ruffini, attore, conduttore televisivo, regista, sceneggiatore e produttore teatrale. Ad affiancarlo, la presentatrice Carina Cherubini Orsetti. A partire dalle ore 10.30, le bancarelle dei mestieri di altri tempi e Food Trucks. Alle ore 15, l’inizio della manifestazione vera e propria, nell’Anfiteatro Graziano Vitolo, dove verrà svelato il tema di quest’anno e inizierà la raccolta delle iscrizioni dei partecipanti al concorso, i quali avranno 45 minuti per creare un elaborato seguendo il tema assegnato dalla giuria.

Alle ore 16 un piacevole intermezzo letterario con “Un jazz all’improvviso”: Paolo Ruffini, direttore artistico del festival, presenterà il libro del giornalista e scrittore Andrea Cosimini, intitolato “Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera (Edizioni Melagrana)“, un inedito duetto messo sul palcoscenico del Novecento dalla creativa mente dell’autore. Nel pomeriggio, anche una ricca lotteria che quest’anno ha messo in palio 10 premi strepitosi donati da tutte le attività commerciali presenti sul territorio.

A fine presentazione, i partecipanti al concorso verranno chiamati sul palco per decantare il loro elaborato e il vincitore verrà decretato da una giuria composta da: Lucia Morelli, Roberta Bergamini, Camilla Baccelli, Cesare Passigni, Michele Giannini, Fabio Baroni e Domenico Bertuccelli. Dalle 18.30, infine, il Centro d’Arti di Gallicano animerà la serata con qualche sketch sul palco assieme ai bimbi. "Il “Boccabugia” – afferma il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini - è la manifestazione più longeva del Comune. Nata ufficialmente nel 1971, dal 2009 vede alla conduzione l’amico Paolo Ruffini, che ha ricevuto dall’amministrazione il riconoscimento di cittadino onorario. Questa manifestazione nasce nel borgo di Vergemoli e prende il suo nome da Iacopo Vanni (1854-1911), un famoso personaggio locale, detto appunto il “Boccabugia”".

Nel pomeriggio, infine, presente anche il truccabimbi gratuito con Martina. L’ingresso al “Boccabugia” è gratuito e il servizio navetta sarà disponibile già dalle ore 10.30.