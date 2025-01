Torna a casa e trova i ladri. Donna inizia ad urlare e li fa scappare

I ladri sono tornati a colpire nel comune di Barga. Un problema che nel corso degli ultimi mesi si era più volte riproposto ai cittadini.

Sono entrati sabato sera in una villetta dietro il piazzale Pertini, ma sono stati disturbati dalle urla della proprietaria che in quel momento era in casa e dall’arrivo dei vicini che hanno tentato di inseguire i ladri: a quanto pare due persone di giovane età che si sono prontamente dileguate in una selva sottostante l’abitazione. I ladri hanno colpito prima di cena. Non erano nemmeno le 18.30 quando la donna che abita nella casa ha sentito dei rumori sospetti provenire dall’ingresso e dalla cucina. Ha capito che in casa c’erano i ladri ed ha avvertito i vicini mettendosi poi a urlare.

A quel punto i due uomini che erano entrati scassando la serratura della porta di ingresso ed avevano già cominciato a mettere all’aria cassetti e mobili, sono fuggiti.

Immediato poi l’allarme alle forze dell’ordine che si sono immediatamente attivate. Va detto peraltro che i controlli sul territorio – anche durante le scorse feste e nei giorni festivi e prefestivi – sono sempre stati costanti.

Comunque sia le indagini si sono avviate e pare che il fatto di Barga possa essere legato a tentativi di furto o furti avvenuti anche nei comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca.

Anche la sindaca del Comune di Barga, Caterina Campani, sta seguendo quanto è avvenuto sabato sera e ieri mattina si è recata dai carabinieri. I controlli sul territorio proseguiranno anche ad opera della polizia municipale oltre che dei carabinieri.