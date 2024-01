Toringo, strade al buio: "Non siamo di serie B"

Protestano alcuni abitanti di Toringo. "Nonostante che in diverse occasioni gli abitanti di Toringo abbiano chiesto e richiesto interventi (a volte anche minimi) per risolvere alcune problematiche del paese, agli uffici preposti del Comune di Capannori, la situazione resta immutata, immobile, inascoltata. Da molto tempo segnaliamo il disservizio relativo alla pubblica illuminazione, strade in totale oscurità, vedi via dei Boschi e via della Chiesa, che mettono in crisi la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini".

"Inutili – scrivono in una lettera aperta – le segnalazioni e i solleciti al cantoniere di paese, poi le telefonate alle segreterie di sindaco e assessore. A tutt’oggi non hanno portato alla soluzione del problema. Tutto tace. Da notare che via dei Boschi è al buio da quasi 4 mesi e via della Chiesa da molto più tempo. Altra nota dolente è la pericolosità delle strade in particolare via di Carraia e via della Chiesa di Toringo, anche nel tratto con divieto, causa il continuo andirivieni di Tir, il degrado del manto stradale e la mancanza di punti luce".

"Per non parlare – aggiungono - del dissesto idrogeologico, le fosse completamente ostruite o addirittura sparite: infatti i due fossati che corrono lungo l’ autostrada A11 non vengono mai ripuliti, le tubazioni che attraversano la carreggiata non ricevono più acqua perché non viene mai eseguita la manutenzione e le conseguenze dannose e pericolose si vedono durante le piogge. Un intervento sulla Società Autostrade dovrebbe essere un impegno costante degli Enti preposti, a partire dal Comune. La Società Autostrade ha omesso l’installazione, in alcuni punti della A11 lato Nord all’altezza di via della Chiesa di Toringo, delle barriere fonoassorbenti, creando ulteriore disagio acustico ai cittadini".

"Un capitolo a parte riguarda il Cimitero e il triste degrado in cui versa la cappella: il manto esterno e il tetto stanno cadendo a pezzi e in alcuni casi i visitatori hanno rischiato di vederseli cadere addosso. Gli interventi tampone fatti recentemente non hanno risolto i problemi. Ma il bello è che nella parte nuova del cimitero è stato posizionato un rubinetto che non funziona. Perché fare un lavoro inutile con spreco di denaro pubblico? Ricordiamo all’amministrazione comunale che anche i cittadini di Toringo pagano le tasse e nel rispetto dei ruoli di ognuno hanno il diritto di chiedere, essere ascoltati e ottenere soluzioni concrete".