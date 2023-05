“Toringo dimenticata Ecco i nodi al pettine“

"A Capannori le piccole frazioni di confine sono abbandonate. Ne è un esempio Toringo". E’ il grido d’allarme lanciato da alcuni abitanti della frazione che lamentano scarsa attenzione da parte dell’amministrazione comunale. Gli esempi partono dalle condizioni dell’asfalto delle strade causato dal continuo passaggio di tir con carichi pesanti, alla carenza di illuminazione pubblica in alcuni punti spenta, alla mancanza di segnaletica orizzontale in particolare all’incrocio tra via di Carraia e via della Chiesa di Toringo.

"Segnaliamo il disagio – scrivono – causato dall’assenza di illuminazione alla Chiesa di Toringo: da oltre un anno l’unico punto luce è spento e nonostante le continue segnalazioni verbali ed anche scritte nessuno dell’amministrazione si è degnato di dare una risposta, positiva o negativa. E’ inutile sottolineare il rischio che le persone corrono dovendo percorrere completamente al buio un tratto di via della Chiesa, inoltre la zona del cimitero la notte ha spesso frequentazioni poco raccomandabili e la luce sicuramente sarebbe un deterrente".

"Una menzione particolare merita l’asilo nido “Dr.Galli” in via di Carraia e riguarda la situazione di pericolo per le famiglie in entrata e uscita dalla struttura, dove manca un’adeguata area di sosta e una segnaletica adeguata, vista la sua posizione. Un capitolo a parte il cimitero: la cura delle tombe è molto sentita dalla popolazione, ma spicca il triste degrado in cui versa la cappella. Il manto esterno cade a pezzi e in alcuni casi i visitatori hanno rischiato di vederseli cadere in testa. Dopo i lavori di ampliamento, il Comune non ha completato alcune opere, come l’acqua: forse è l’unico cimitero ancora con una vecchia pompa che le persone anziane fanno fatica ad usare e in inverno è fuori uso".

"Altra dolente nota – concludono gli abitanti di Toringo – il dissesto idrogeologico: fosse ostruite, o sparite, per non parlare dei due fossati che corrono lungo l’autostrada A11, mai ripuliti. Le tubazioni che attraversano la carreggiata non ricevono più acqua, perché mai fatta manutenzione, le conseguenze si sono viste in questo lungo periodo di piogge. E’ necesssrio un intervento sulla Società Autostrade da parte del Comune. I cittadini sperano in un miracolo, ma nella programmazione dei lavori del Comune non si fa mai cenno a Toringo".