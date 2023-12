“Toccava le nipotine in casa”, poi la denuncia a scuola: nonno condannato per violenza sessuale

Lucca, 14 dicembre 2023 – Le mura domestiche, da sempre il nido protettivo dove rifugiarsi nei momenti di difficoltà, alle volte possono trasformarsi in un incubo. E’ quello che è successo a due sorelle di Lucca, una del 2003 e l’altra del 2007, che negli anni sono state vittima di violenza sessuale, seppur nella sua forma più lieve, da parte del nonno. E’ stato infatti condanato a 2 anni, con pensa sospesa, dal tribunale di Lucca, un uomo di 76 anni per violenza sessuale.

I fatti sono andati avanti dal 2009 al 2015, che le due bambine che, quando rimanevano da sole in casa, diventavano oggetti degli interessi del nonno, che spesso le toccava. Le due, però, per anni non hanno mai denunciato né detto niente per paura di possibili ripercussioni o per vergogna. I fatti sono venuti alla luce dopo che la più grande delle due, a scuola, ha deciso di confidarsi con una insegnante. La ragazzina mostrava atteggiamenti introversi, suscitando l’attenzione da parte delle maestre, a cui poi ha deciso di confidare la situazione. La scuola, in autonomia e passando attraverso gli assistenti sociali, ha fatto scattare la denuncia nei confronti dell’uomo. La situazione, da quel momento è mutata, tanto che la famiglia delle due ragazze ha confermato come i fatti non si siano più ripetuti e che internamente la situazione era stata riportata alla normalità.