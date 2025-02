Tira e molla sulla pedana per disabili, parla il direttore del Teatro

Tutto nasce da un regalo restituito al mittente. Lo spiega Domenico Passalacqua, presidente dell’associazione Luccasenzabarriere: "Nel dicembre 2023 grazie al contributo di un’importante azienda del territorio, abbiamo acquistato un’imponente pedana. L’ausilio è stato poi donato al Teatro del Giglio che ha presentato a tutti la novità. L’obiettivo era rendere accessibile anche la platea del teatro. Dopo 13 mesi la pedana non è mai stata utilizzata. Ci chiediamo perché accettare questo regalo se già era chiaro che non sarebbe stato utilizzato".

Dopo la replica del gruppo di maggioranza consiliare oggi arriva quella del direttore generale del Teatro del Giglio Fulvio Spatarella. "Come rilevato fin dall’inizio – afferma Spatarella -, la pedana presentava problemi di installazione, e per questo motivo non è stata mai utilizzata. Si precisa che ciò non ha comunque impedito e non impedisce a tutt’oggi alle persone con disabilità di assistere agli spettacoli al Teatro del Giglio: coloro che si muovono in carrozzina o che hanno ridotta capacità deambulatoria possono infatti accedere all’edificio grazie ad un apposito montascale, che porta direttamente ai palchi di I ordine lato destro. Preme inoltre ricordare che il sito internet del Teatro del Giglio ha una sezione specifica dedicata all’accessibilità (www.teatrodelgigliogiacomopuccini.it/it/biglietteria/biglietteria-fisica/accessibilita/), dove sono mappate le modalità di accesso per garantire l’ingresso alle persone con disabilità a teatro in totale sicurezza".

"Gli uffici tecnici dell’amministrazione comunale sono già al lavoro da diversi mesi – continua – per risolvere problemi di accessibilità in alcuni immobili comunali; nello specifico, a Teatro sarà approntato un sistema elevatore che permetterà in totale sicurezza l’accesso delle carrozzine dal foyer alla platea e, al contempo, sarà previsto un bagno nell’area a fianco del foyer utilizzabile anche dalle persone con disabilità".