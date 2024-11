Tir blocca la strada. Protestano i residenti

Alcuni commercianti hanno avuto difficoltà a passare per aprire i loro negozi, senza contare l’impossibilità di fare manovra da parte dei bus carichi di studenti. Proteste ieri mattina all’alba da parte dei titolari delle atività produttive di piazza Croce, nel centro di Altopascio, dove c’è anche la partenza dei pullman a causa di un Tir parcheggiato di traverso che ha bloccato tutto. E quando l’autista è arrivato, probabilmente dopo aver consumato la colazione in un altro luogo, si è sfiorata la rissa tra il conducente del mezzo pesante, con targa spagnola e quelli dei torpedoni che hanno dovuto aspettare i suoi comodi. Nessuna scusa, anzi, spallucce. Tutto ciò ha surriscaldato gli animi, già accesi con il diverbio che dalle parole stava degenerando. Per fortuna tutto è rimasto a livello verbale, ma la questione rimane.

"Succede troppo spesso, siamo stufi – dichiara Roberto Regoli, titolare dell’omonima edicola – a volte l’autista è all’interno del veicolo che dorme e se lo svegli facendogli presente il problema ti manda a quel paese. Violazione delle regole con arroganza. La mia azienda e il bar sono danneggiate da questa presenza saltuaria dei Tir, perché i clienti vedono tutta la piazza occupata e se ne vanno altrove. E’ anche una questione di civiltà, basterebbe rendersi conto che non è possibile sostare con questi bisonti della strada. Anche perché – aggiunge l’imprenditore – c’è il divieto specifico. Abbiamo il diritto di poter usufruire dei nostri spazi. Ho segnalato alle forze dell’ordine la questione, speriamo si possa risolvere in tempi brevi, magari con dei controlli ad hoc. Però in qualche maniera bisogna intervenire perché la situazione è piuttosto delicata".

Massimo Stefanini