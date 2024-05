Test di ammissione a Medicina e Odontoiatria: inizia la selezione al Polo Fiere di Lucca

Cominciano oggi al Polo Fiere i test di ammissione alla facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università di Pisa. La seconda prova è prevista il 30 luglio. Le aspiranti matricole sono complessivamente 1.110 per 333 posti a Medicina (di cui quattro riservati a studenti non comunitari) e 22 a Odontoiatria (due per aspiranti non comunitari. Lo ha reso noto l’ateneo pisano. Mercoledì è invece in programma, sempre al Polo Fiere di Lucca, la prima prova per accedere a Medicina Veterinaria: disponibili 69 posti (3 per extracomunitari) per 428 candidati. A livello toscano sono quasi 3.300 gli iscritti alla prima prova di ammissione a medicina e odontoiatria nelle tre Università toscane (oltre a Pisa, i test si terrano

anche Firenze

e Siena), in programma domani così come nel resto d’Italia.