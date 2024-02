Tessera sanitaria. La novità sul territorio

Il Comune di Altopascio ha siglato la convenzione con la Regione Toscana per l’attivazione delle tessere sanitarie elettroniche. Lo stabilisce la delibera di giunta numero 7 dei giorni scorsi. I Comuni che ne fanno richiesta hanno la possibilità di operare come "soggetto delegato". Il Municipio del Tau aveva già deciso, dal 2018, di partecipare al Servizio Civile Universale attraverso ANCI per potersi avvalere di volontari. E’ stato pubblicato, dal Dipartimento per le Politiche giovanili, l’avviso agli Enti di servizio civile universale di presentazione dei programmi di intervento, e digitale per l’anno 2023. L’Ente di piazza Vittorio Emanuele, con determinazione numero 90 del 17 febbraio 2023, ha affidato ad ANCI Toscana la partecipazione.

E’ stato pubblicato il bando di selezione di 4.629 operatori volontari, in scadenza entro il termine del 28 settembre 2023. Al progetto per il Comune di Altopascio, denominato "Botteghe della salute, inclusione digitale nei piccoli Comuni della Toscana", si sono candidati 10 giovani ed ANCI ha pubblicato la graduatoria comunicando l’avvio del servizio del volontario idoneo per Altopascio a partire dal giorno 14 dicembre 2023. Il progetto prevede, fra i servizi che possono essere erogati dall’ operatore volontario presso la sede di attuazione, anche l’attivazione delle tessere sanitarie elettroniche, e che la condizione necessaria è che il Comune si iscriva all’elenco degli Enti attivatori gestito da Regione Toscana. Da qui la convenzione che avrà validità 5 anni.

Ma.Ste.