Terza settimana di ciak per “L’altro ispettore“. Dove si trova la troupe

Proseguono le riprese della serie tv “L’altro ispettore”, ambientata a Lucca, che affronta il tema del lavoro e della sicurezza attraverso le vicende private e professionali di un ispettore. Una importante co-produzione Rai Fiction-Anele realizzata con il contributo della Regione Toscana, il sostegno della Città di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Giuseppe Lazzareschi e con la collaborazione della Toscana Film Commission. Questo il piano delle riprese per la terza settimana di lavoro con le relative ordinanze da lunedì 25 a sabato 30 novembre:

- Il giorno mercoledì 27 con validità dalle ore 00.00 alle 24; divieto di sosta con rimozione coatta in via della Quarquonia da intersezione Via Santa Chiara al civico 4. Sabato 30 con validità dalle ore 00.00 alle ore 24 divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza San Matteo intera area e divieto di sosta con rimozione coatta in Via Galli Tassi all’altezza del civico 56. L’amministrazione comunica inoltre che, nei giorni delle riprese, per i residenti in centro storico sarà consentito il parcheggio negli stalli blu.