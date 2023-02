Terrore a Lucca: muore cadendo dalla Torre Guinigi

La Torre Guinigi

Lucca, 7 febbraio 2023 - Tragedia a Lucca, dove un uomo è caduto dalla Torre Guinigi, uno dei simboli della città, in via Sant'Andrea. Terrore in centro, dove sono arrivati il 118, i vigili urbani, i vigili del fuoco. Per l'uomo non c'era più niente da fare. Un tragico volo, di diversi metri, avvenuto intorno alle 10 nella mattina di martedì 7 febbraio.

L'allarme è stato dato da alcune persone che hanno visto il corpo a terra. Si cerca di capire l'identità dell'uomo e che cosa sia accaduto. Potrebbe trattarsi di un gesto volontario. La Torre Guinigi è uno degli edifici che più racconta la storia di Lucca, una delle torri che popolavano la città nell'anticihità. E' alta oltre quaranta metri. Il 118 aveva allertato anche l'elicottero Pegaso ma l'uomo sarebbe morto sul colpo.

La torre, che dopo la tragedia è stata chiusa dal Comune fino a venerdì 10 febbraio, è molto frequentata da turisti di tutto il mondo. Secondo le testimonianze di alcuni turisti americani che erano lì in quel momento l'uomo si sarebbe lanciato volontariamente.

La chiamata al 118 e alle forze dell'ordine è delle 10.16. Un'ambulanza è immediatamente andata in via Sant'Andrea ma il personale non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo.