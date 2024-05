Tentano furto in casa della madre di Fantozzi

Ha messo in fuga i ladri che stavano provando ad entrare in casa sua, a San Salvatore, nel territorio di Montecarlo.

Giovanna Silvestri, molto conosciuta in paese per essere la madre di Vittorio Fantozzi, ex sindaco di Montecarlo per dieci anni e attualmente consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha sentito dei rumori strani.

La donna si trovava all’interno dell’abitazione, tra l’altro in pieno centro, in una zona con altre attività vicine e su una strada transitata. Fattori, questi, che evidentemente non hanno impaurito i malviventi i quali hanno praticamente completato l’effrazione, addirittura rompendo la grossa chiave a protezione della porta. Ha sentito armeggiare nitidamente e allora, impaurita, ha cominciato ad urlare mettendo in fuga i malintenzionati che, quindi, non sono riusciti ad entrare, per fortuna.

Da Montecarlo ad Altopascio, dove non si placa l’ondata di colpi tentati o messi a segno a danno di attività produttive. Dopo i sette furti in dieci giorni perpetrati in bar e ristoranti, stavolta è toccato ad una azienda: la ditta Barbieri di via Firenze, nei pressi del centro della cittadina del Tau. Ma si è trattato di un tentativo. Stavolta, però, ai soliti ignoti è andata male. Dopo aver forzato una finestra sul retro, sono penetrati all’interno del magazzino dove però non c’era niente di prezioso. L’impresa è infatti specializzata in caminetti, pavimenti, materiali edili. Rubare un camino, molto pesante come oggetto, e riuscire a trasportarlo all’esterno non era facile, così i soliti ignoti hanno desistito. In zona non ci sono telecamere.

Ma.Ste.