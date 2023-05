Tenta il colpo da “Lacoste“ in piena notte

Ancora una spaccata di notte in un negozio in piena via Fillungo. Presa di mira tavolta la vetrina di “Lacoste“ al numero 181. Un ladruncolo piuttosto maldestro che ha sfondato la porta a vetri a martellate (nella foto) ma poi non è riuscito a rubare alcunché ed è stato anche presto acciuffato da una pattuglia della Polizia accorsa sul posto.

L’episodio è accaduto ieri intorno alle 4 di notte. Protagonista dell’assalto un minorenne straniero, ospite di una struttura di accoglienza. A colpi di martello, in due momenti diversi, ha cercato di sfondare la porta a vetri, ma ha attirato l’attenzione di alcuni residenti che hanno chiamato il “112“. Sul posto è accorsa una volante della Polizia che l’ha ben presto fermato e identificato, denunciandolo al tribunale dei minori. Il negozio “Lacoste“ di via Fillungo era stato preso di mira da un altro ladro il 20 ottobre scorso.