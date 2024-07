Tempi moderni in corte. Da stasera con “Aldes“

Torna da oggi per la quinta edizione, Tempi Moderni, la rassegna della compagnia Aldes Spam! appositamente creata per le corti di Capannori, luoghi identitari per eccellenza del territorio. Un’occasione, quella ideata da Roberto Castello in collaborazione e con il sostegno del Comune di Capannori, per riscoprire il piacere della socialità assistendo a spettacoli originali di teatro popolare d’arte.

Gli eventi di quest’anno si alterneranno, per tre giorni alla settimana fino al 25 luglio, per un totale di 18 appuntamenti, in otto corti e aie del Capannorese, alcune sedi ormai storiche degli spettacoli della rassegna: l’Aia Saponati a Matraia, la Cortaccia di Badia di Cantignano, All’Erta a Lappato, il Giardino di Comunità a San Giusto di Compito, Corte Cristo a Lammari, Corte Luporini a Santa Margherita e, per la prima volta, anche il Centro Culturale La Limonaia a Colle di Compito e il cortile della chiesa di Santa Margherita. Ogni sera, con inizio alle 21 vanno in scena contemporaneamente tre spettacoli di teatro contemporaneo di qualità per rallegrare le spettatrici e gli spettatori.

Primo appuntamento in cartellone stasera a San Giusto di Compito – Giardino di Comunità, Gentleman, di e con Marco Zanotti e Federico Faggioni

Lammari – Corte Cristo, Bastava farlo capostazione, di e con Ambra Senatore

Lappato – All’Erta, The space in between, di Edna Jaime con Riccardo De Simone e a seguire Karingana wa Karingana di Roberto Castello con con Ernesto Aleixo e Alberto Nhabangue, traduzione simultanea Mariano Nieddu.