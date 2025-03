Telecamere agli incroci stradali. Il nuovo impianto controlla chi passa col rosso

Capannori, 27 marzo 2025 – Il passaggio con rosso al semaforo, rappresenta una della cause di maggiore gravità degli incidenti stradali. Il semaforo all’incrocio tra via della Madonnina e via del Marginone a Santa Margherita, Capannori, sarà dotato di un sistema di rilevazione e controllo elettronico delle infrazioni semaforiche. Il dispositivo di videocontrollo semaforico rileverà 24 ore su 24 le targhe dei veicoli che passano con il segnale rosso e gli automobilisti indisciplinati saranno quindi sanzionati dalla polizia municipale.

Sarà il quarto impianto semaforico dotato di questo dispositivo ad essere installato dall’amministrazione comunale sul territorio dopo i semafori in località “Osteria”, in località di ‘Ponte alla Posta’ a Lammari e all’incrocio tra viale Europa e via Paolinelli. Grazie all’installazione dei dispositivi di rilevazione elettronica ai due semafori di Lammari le infrazioni e le conseguenti multe per passaggio con semaforo rosso dal 2023 al 2024 si sono ridotte di ben un terzo. Nel 2023 infatti sono state 1.268 e nel 2024 sono scese a 844. E’ diminuita inoltre anche l’incidentalità. Le telecamere di videosorveglianza sono posizionate in punti strategici e più frequentati del territorio. Tra questi, piazza Aldo Moro, la piscina comunale, il parco di Capannori, l’area di parcheggio situata di fronte al liceo scientifico Majorana, via Guido Rossa, l’area dello Sportello al Cittadino Zona nord (ex circoscrizione) di Marlia, la piazza di Colle di Compito, il Parco Pandora di Segromigno in Monte e piazza Guami a Guamo.

“I dispositivi già installati ai semafori del nostro territorio per individuare i mezzi che transitano con il segnale rosso costituiscono un importante deterrente per gli automobilisti indisciplinati e quindi sono uno strumento importante per garantire una maggiore sicurezza stradale – afferma l’assessore alla municipale Davide Del Carlo, - per questo motivo abbiamo deciso di installare una telecamera di lettura targhe anche al semaforo di Santa Margherita per mettere in sicurezza l’incrocio molto transitato tra via della Madonnina, che costituisce un asse importante per la viabilità sud-nord, e via del Marginone. Il sistema di rilevazione elettronico sarà in grado di controllare in entrambe le direzioni di marcia. La presenza delle telecamere naturalmente non vuole avere solo una funzione sanzionatoria, ma anche dissuasiva. Al fine di assicurare una maggiore sicurezza sul territorio, non solo di tipo stradale, l’amministrazione comunale ha installato ad oggi circa 50 telecamere di videosorveglianza”.

Massimo Stefanini