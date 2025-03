Teatro, sport e conferenze 8 marzo, un mese di iniziative: "Rassegna molto partecipata"

Dalla musica alle commedie in vernacolo, dalla fotografia allo sport e, immancabili, anche momenti culturali di alto livello.

Sarà un mese ricco di eventi dedicati alle donne (e non solo) quello che è stato presentato ieri mattina all’Agorà in occasione

della Giornata Internazionale della donna che, come tutti sappiamo, è ormai alle porte.

Il calendario di “Ritratti di donne“, al quale hanno aderito tantissime realtà del nostro territorio, è stato presentato dagli assessori Mia Pisano e Simona Testaferrata e dalla presidente della Commissione pari opportunità Rosella Simoncelli.

La rassegna si aprirà l’8 marzo alle 16 all’Auditorium dell’Agorà con un incontro curato da Simonetta Simonetti sulle Sigaraie della Manifattura di Lucca, testimonianza di uno dei capitoli più importanti della storia lavorativa femminile del nostro territorio.

"Siamo orgogliose di presentare un calendario molto ricco che ha ricevuto tantissime adesioni - ha commentato Testaferrata - Marzo sarà un mese impegnativo, siamo molto fiere del lavoro che è stato fatto".

"Non avrei mai immaginato così tante adesioni, siamo veramente orgogliose - ha commentato Simoncelli - Quelli in programma sono momenti di cultura importanti, in programma anche eventi sportivi speciali".

Ad aderire al progetto la Biblioteca Civica Agorà, la Biblioteca del Conservatorio Boccherini, l’Archivio Fotografico Lucchese, Archivio Storico del Comune di Lucca, le associazioni Amici dell’Agorà, Artisticamente, Associazione Musicale Lucchese, Associazione teatrale Nando Guarnieri, Inner Wheel, Soroptimist International e Ego Wellness Resort, che il 23 marzo ha organizzato la marcia Women run in favore del centro antiviolenza Luna.

Tra gli eventi da segnalare, sicuramente quello in programma il 15 marzo all’Auditorium San Romano con la celebre criminologa Roberta Bruzzone, sul tema del femminicidio, e la conferenza organizzata dalla Commissione Pari Opportunità sul tema del lavoro al femminile “Donne e lavoro a Lucca, quanta strada ancora” (in programma il 28 marzo).

Giulia Prete