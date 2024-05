Teatro danza ’24. Doppio show per il gran finale

Dopo la modern dance americana della Paul Taylor Dance Company, la grazia immaginifica di Akram Khan in Chotto Desh e la poesia raffinatissima di Saburo Teshigawara con il suo Adagio, il cartellone di Danza 2024 del Teatro del Giglio si conclude venerdì 17 maggio (alle ore 20.30) con due spettacoli in esclusiva regionale: Passo duo di Ambra Senatore e Album di Stefano Questorio.

La coreografia di Passo duo – spettacolo vincitore del prestigioso Premio Equilibrio 2009 della Fondazione Musica per Roma - è firmata da Ambra Senatore con la complicità di Caterina Basso; le luci sono di Fausto Bonvini, le musiche di Brian Bellot. "Passo – scrive Ambra Senatore nelle sue note allo spettacolo - ha due moventi: la volontà di danzare maggiormente rispetto alle mie creazioni precedenti, di cercare un movimento in dinamica e nello spazio dando fiducia al corpo, e

il desiderio di dirigere un gruppo per la prima volta. La seconda parte della serata vedrà in scena Album, progettato e interpretato da Stefano Questorio in collaborazione con Spartaco Cortesi. Album parte da un concetto di base tanto semplice quanto rigoroso: coreografare un intero album di un gruppo rock come se fosse musica per balletto, un “Lago dei Cigni” la cui materia sonora è in questo caso opera dei Suicide, duo punk newyorkese degli anni ‘70. La puntina di un vecchio giradischi in scena percorre tutto il lato A, poi il lato B. Il giradischi è la forza inesorabile che pilota il corpo e gli fa attraversare le sette tracce dell’album: sette ambienti, sette stanze che disegnano un universo ipnotico ed ineluttabile.

Gli artisti incontreranno il pubblico nel ridotto del Teatro del Giglio dove, in particolare, per venerdì 17 maggio alle 18.30 è in programma una conversazione con Ambra Senatore e Stefano Questorio. A moderare l’incontro sarà Aline Nari. L’ingresso all’incontro, primo appuntamento della rassegna “Un Teatro Sempre Aperto 2024”, è libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Informazioni dettagliate su www.teatrodelgiglio.it . Biglietti da 11 a 30 euro, in vendita alla biglietteria del Teatro del Giglio e online su TicketOne.it.