Teatro Alfieri, chiude la stagione Stasera “Stelle, storie e sogni“

Si conclude stasera la stagione teatrale all’Alfieri di Castenuovo. Alle 21,15, sarà rappresentato lo spettacolo "Stelle, storie e sogni", prodotto da "Il Circo e la Luna", di e con Michela Innocenti, musiche di Celeste Canali, scenografie di Giada Matteoli e l’organizzazione di Irene Del Debbio. L’apertura del Teatro Alfieri si terrà a partire da un’ora prima dall’inizio dello spettacolo e cioè alle 20, 15. I biglietti sono acquistabili presso l’Ufficio Turistico Comunale Pro Loco Castelnuovo, in via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, tutti i giorni in orario 9.30-12.30 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro, oppure sui siti www.ticketone.it e www.townforyou.com Per informazioni telefonare al seguente numero: 0583641007. Si ricorda anche che presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo è possibile utilizzare i buoni nominali offerti dal Ministero relativi al Bonus Cultura (18app) e alla Carta del docente prendendo accordi precedentemente con l’ufficio Pro Loco di Castelnuovo.