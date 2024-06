Tau e Conad ancora insieme: "Combattiamo le discriminazioni"

Coinvolti oltre 600 studenti delle scuole elementari alla festa dello Sport del Tau Altopascio in sinergia con Conad. Una serie di giochi e attività all’interno del rinnovato impianto cittadino. Questo evento va a concludere, per il terzo anno consecutivo, il progetto scuola, coordinato dalla società Tau Calcio Altopascio, che riprenderà ad ottobre, facendosi veicolo di valori quali aggregazione sociale, inclusione, crescita personale e sostenibilità ambientale. Un’iniziativa di successo, grazie anche al rinnovo della partnership che ha visto protagonisti ancora una volta Tau Calcio, Conad Nord Ovest e Dife Spa "Tau per tutti" e "School Tau Project" si prefiggono ogni anno di offrire ai ragazzi con disabilità una possibilità di successo e soddisfazione che trova proprio nelle attività sportive una notevole opportunità di realizzazione.

Percorsi che hanno coinvolto gli istituti scolastici del territorio per affrontare la disabilità nel suo complesso, con l’obiettivo di individuare e scardinare le barriere sociali esistenti. Il club di Altopascio prosegue così nell’impegno e la tradizione, che negli anni lo hanno reso riferimento sul territorio nazionale, non solo per la crescita sportiva dei giovani, ma anche per i valori sociali trasmessi e diffusi.

È per questo motivo che i progetti ideati dal Tau Calcio hanno nuovamente incontrato il sostegno di Conad Nord Ovest ed i suoi Soci sul territorio, da anni impegnati con iniziative che fanno dello sport un veicolo aggregante e di ampio valore pedagogico, oltre al supporto dell’azienda Dife Spa, che ancora una volta abbraccia i valori di inclusione sociale e sostenibilità ambientale promossi dalla società amaranto.

"E’ un grande orgoglio – ha commentato il presidente del club amaranto, Antonello Semplicioni – poter contare sul supporto di realtà come Conad e Dife per progetti a noi molto cari, legati a temi particolarmente importanti e rilevanti per la nostra società. Grazie al sostegno dei nostri partner queste iniziative portano benefici alla comunità territoriale e più di un sorriso ai ragazzi che hanno partecipato e parteciperanno in futuro". Roberto Toni, presidente e socio Conad Nord Ovest, aggiunge: "Una iniziativa che sposa pienamente il nostro impegno nel contrastare tutte le forme di discriminazione e favorire la socialità di ogni individuo, anche attraverso la pratica sportiva".

Massimo Stefanini