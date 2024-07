Tau d’oro a Donati. Per l’impegno sul territorio: "Celebriamo le persone"

Fatte le debite proporzioni, come l’Ambrogino d’oro a Milano, o il Pegaso a livello regionale toscano. Il Tau d’oro 2024, massimo riconoscimento per gli altopascesi che si sono messi in evidenza in qualunque campo, è andato a Roberto Donati, presidente dell’US Marginone Toscogas, che ha organizzato i campionati italiani Esordienti ed Allievi in linea. Un premio per valorizzare le persone o le realtà del territorio che si sono distinte in ogni ambito durante l’anno. La statuetta è stata consegnata in occasione del concerto del Corpo musicale "G. Zei", che tradizionalmente anticipa le celebrazioni per San Jacopo Maggiore, patrono della cittadina del Tau.

"Tutto ciò - spiega il sindaco Sara D’Ambrosio - ci permette di celebrare e valorizzare storie di talento e passione. Altopascio è ricca di talenti, luoghi e storie meravigliose da scoprire, piena di vitalità e desiderio di crescere. Il Tau d’Oro incarna tutto questo. È il simbolo di una comunità che non smette di sorprendere e l’impegno di Roberto Donati ne è un chiaro esempio. Grazie al suo lavoro e alla sua determinazione, Altopascio è diventata per due giorni la capitale del ciclismo giovanile italiano e questo è solo uno dei tanti risultati ottenuti grazie al suo impegno".

Roberto Donati, presidente dell’US Marginone Toscogas, è stato premiato per gli oltre 40 anni di presenza sul territorio, tutti dedicati alla promozione della cultura sportiva, con particolare attenzione ai valori del ciclismo. La sua capacità di aggregare le nuove generazioni attorno al Trofeo Carlo Alberto Pellegrini ha evidenziato non solo l’importanza della disciplina sportiva, ma anche i valori della condivisione e della responsabilità di squadra. Questi principi hanno avuto un impatto positivo su tutta la comunità, favorendo uno spirito di collaborazione e di solidarietà riconosciuto anche oltre i confini comunali. L’impegno di Donati è stato recentemente valorizzato con la selezione dell’US Marginone Toscogas, da parte del Comitato Ciclistico Regionale, come organizzatrice dei Campionati italiani di ciclismo su strada per le categorie allievi ed esordienti, che si sono svolti ad Altopascio il 7 luglio scorso.

Donati è un personaggio eclettico, un talento ad esempio anche nel ballo, con gare nazionali all’attivo.

Massimo Stefanini