Tau, debutto con il poker. Prova di forza con S.Marino

TAU

4

SAN MARINO

1

TAU : Cabella, Bernardini, Sichi, Biagioni, (41’st Negro), Meucci, Lombardo, Bruzzo, (25’st Manetti), Atzeni, (40’st Limongelli), Bongiorni, (39’st Ivani), Motti, (42’ st Gonzi), Andolfi. All. Venturi.

SAN MARINO: Pazzini, Patarnello, (6’st Mereghetti), Di Lauro, Haruna, Urbinati, Biguzzi, Muro, (1’st Miglietta), Toure, (40’st Zammarchi), De Angelis, Tenkorang, Altamura, (11’st D’Agostino). All. Cascione.

Arbitro: El Amil di Nichelino (Torino).

Reti: 8’ pt Atzeni, 18’ pt Andolfi, 36’ pt De Angelis (rigore); 6’ st Bruzzo, 36’ st Motti.

Note: Ammoniti Patarnello, Haruna, Gonzi. Nubifragio per tutto il match.

Buona la prima per un Tau che cala il poker nei confronti del quotato San Marino. Il cambio di girone per ora non ha portato disagi. Decisivi i due gol in avvio dei due tempi. All’8’ il giovane Atzeni, migliore in campo, riceve la sfera al limite, sterza sul destro e mira l’angolino per l’1-0. Il portiere ospite si supera 4’ più tardi su colpo di testa di Bernardini. Al 17’ amaranto vicini al raddoppio, con Motti: rasoiata a centimetri dal 2-0 che arriva 1’ più avanti: Atzeni per Andolfi che insacca. Un monologo Tau.

La reazione biancoceleste tarda ad arrivare. Al 36’ il portierino locale Cabella, (a gennaio ritornerà Di Biagio), provoca un rigore travolgendo De Angelis che accorcia. Nella ripresa ci si attende un San Marino all’arrembaggio, ma affonda subito, dopo 6’ arriva il 3-1 di Bruzzo in tap in su errore di Pazzini. Al 36’ il poker: lancio di Andolfi per Motti che con uno scavetto firma il 4-1. Sabato in anticipo, alle 20,30, Tau di scena a Imola.

Massimo Stefanini