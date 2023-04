Tattoo Expo soffia forte sulle 10 candeline Da oggi l’attesa “tre giorni“ al Polo Fiere

Al via oggi il Lucca Tattoo Expò, che spegne 10 candeline al Polo Fiere di Lucca, dove resterà fino a domenica con i patrocini di: Comune di Lucca, Provincia, C.c.i.a.a, Lucca Crea, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Cna La Convention Lucca Tattoo Expo in pochi anni è divenuta una manifestazione tra le più apprezzate in Italia e in Europa. Saranno oltre 200 i tatuatori provenienti da ogni città d’Italia ed inoltre è stata attuata una convenzione scuola-lavoro con il Liceo Artistico Passaglia, tanti gli studenti delle IV e V classi interessati a intraprendere in futuro l’Arte del tatuaggio, con un concorso dedicato alla stesura della locandina per la edizione 2024. Il vincitore del concorso vedrà l’utilizzo della sua Opera nella comunicazione istituzionale della prossima edizione di Lucca Tattoo Expo e uno spazio espositivo gratuito. Saranno inoltre presenti 30 aziende del merchandising con i loro apprezzati prodotti artigianali. Per la ristorazione all’interno del Polo Fiere verrà allestita una apposita Area Street Food curata da Truck Food Vizi & Virtù, con birrerie artigianali e specialità locali. Oggi l’apertura al pubblico sarà alle 12 (fino alle 23), domani alle 10 (sempre fino alle 23).