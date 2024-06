Task force per la sicurezza. Il vertice con prefetto sindaco e forze dell’ordine

Si intensificano i rapporti di collaborazione tra le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale di Altopascio che, ieri, ha ospitato sul suo territorio uno speciale incontro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Giusi Scaduto cui hanno partecipato il sindaco Sara D’Ambrosio, il questore vicario Francesco Nannucci, il comandante provinciale dei Carabinieri Arturo Sessa, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Marco Querqui e il comandante della Polizia Municipale di Altopascio Italo Pellegrini.

I vertici delle forze di polizia hanno ribadito la volontà di rafforzare la cooperazione, allo scopo di elevare sempre di più la rete di protezione dall’illegalità e da ogni potenziale fenomeno suscettibile di turbare il regolare e libero svolgimento della convivenza civile e dopo aver analizzato le tematiche di maggiore rilievo e i risultati sin qui conseguiti, sono state condivise ulteriori iniziative a breve e a medio termine, con l’obiettivo di coinvolgere le scuole e le forze sociali attive sul territorio. Fra le nuove collaborazioni, a tutela del flusso di denaro pubblico derivante dall’attuazione del Pnrr, il Comune valuterà l’adesione al protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza, già in corso in altri territori della provincia. Inoltre, in vista dell’imminente decisione del Consiglio di Stato sul ricorso promosso avverso un’ordinanza di sgombero per abuso edilizio a Spianate, è stata assicurata l’assistenza della forza pubblica durante le operazioni, se si rendesse necessario.

Incontrando il consiglio comunale, il prefetto Giusi Scaduto ha sottolineato come: "Ad Altopascio si sia inaugurata una modalità di lavoro che vuole mettere i territori al centro anche per questa via, con la presenza nei Municipi, non per particolari emergenze ma per suggellare il rapporto di collaborazione istituzionale a salvaguardia del bene comune e dell’interesse pubblico. Infatti, la sicurezza nella sua accezione più ampia riguarda tutti e la legalità non è qualcosa da praticare contro qualcuno, piuttosto è un’azione quotidiana a beneficio dell’intera comunità qualunque sia il ruolo che si svolge".

Il sindaco D’Ambrosio ha evidenziato che è stato "un onore e un’occasione fondamentale per rafforzare l’impegno comune verso la legalità e la sicurezza. La presenza delle massime autorità e il confronto aperto con le forze dell’ordine – ha aggiunto Sara D’Ambrosio - hanno sottolineato il nostro impegno concreto nel contrastare ogni forma di illegalità".