Tappa al Museo Fanini “Qui c’è la storia gloriosa“

E’ stata una visita informale, ma graditissima da Ivano Fanini, sua moglie Maria Pia Berti e il figlio Cristian, quella del sindaco di Lucca Mario Pardini e dell’assessore al turismo Remo Santini al Museo Fanini a Lunata. I due amministratori hanno seguito con grande attenzione i racconti legati ai vari cimeli che tratteggiano i risultati di una grande società come Amore e Vita e che rappresentano il meglio di quanto accaduto nel ciclismo a Lucca e nel mondo, con particolare riferimento al territorio locale.

Al termine della visita il Sindaco Mario Pardini ha espresso la sua ammirazione per quanto visto: “Fa un certo effetto vedere maglie, biciclette e tanto altro che hanno contrassegnato la storia gloriosa della Lucca a due ruote e immaginare quanti sacrifici e passione ci sono dietro tutto questo”. “Fanini da sempre ha caratterizzato la sua attività agonistico-sportiva – continua Pardini- secondo concetti di assoluta trasparenza e di lotta a tutte le forme di corruzione della pratica sportiva e questo non può che essere apprezzato da una amministrazione comunale come la nostra che crede nei reali valori dello sport. Per questo e per i suoi paralleli successi lo ringraziamo sentitamente”.

Anche Remo Santini è rimasto veramente impressionato: “Anche per la mia attività precedente, conosco bene il valore della bicicletta a Lucca. In questo senso Ivano Fanini ne è certamente un interprete privilegiato e credo che l’arrivo della tappa del prossimo 8 maggio a Lucca sia certamente anche il frutto della sua intensa e importante attività per lo sport lucchese e per il ciclismo a Lucca e nel suo territorio. Il Giro d’Italia a Lucca è uno di quegli appuntamenti sui quali stiamo lavorando da tempo per completare il rilancio di Lucca in Italia e nel mondo, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti”.

Per Ivano Fanini l’ennesima, grande soddisfazione: “Vedere che amministratori del calibro di Pardini e Santini hanno la sensibilità di venire a visitare il Museo Fanini è un piacere che mi ripaga di molti sacrifici, impegno e passione che mi hanno sempre accompagnato nel corso del tempo. I due amministratori lucchesi seguono il sindaco di Capannori Luca Menesini e l’assessore allo sport Lucia Micheli che hanno fatto altrettanto nei giorni precedenti. Per uno come me, si tratta di un grande riconoscimento e credo che sia la strada giusta per continuare a testimoniare l’amore per lo sport e per il ciclismo in particolare”.