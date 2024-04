Tanti ospiti per la rassegna: "Spettacolando"

Presentata a Camporgiano la XXV edizione di "Spettacolando", l’ormai classica manifestazione di Teatro di strada che con gli anni è divenuta un vero e proprio Festival internazionale con artisti di grande prestigio provenienti da tutto il mondo. Quest’anno, sabato 13 luglio, inoltre in occasione del 25° anniversario, i componenti del Laboratorio teatrale dei Contafole, con il presidente Giulio Santarini, vogliono superarsi con l’organizzazione di un’edizione memorabile grazie alla presenza di gruppi di altissimo livello. L’ingresso agli spettacoli è sempre libero. Collaborano con il Laboratorio teatrale dei Contafole, Comune e Pro Loco di Camporgiano, Unione Comuni Garfagnana, Regione Toscana, alcune Fondazioni di Banche e sponsor privati.

"I primi a dare l’adesione - spiega Santarini - sono stati i Black Blues Brothers (nella foto), cinque acrobati equilibristi del Kenya che eseguono salti mortali e piramidi umane con cerchi di fuoco. È uno spettacolo che unisce lo stupore e la comicità, che mescola la danza acrobatica e il mimo con puntate anche nel mondo circense dei mangiafuoco. Da anni i cinque Black Blues Brothers girano il mondo raccogliendo applausi altolocati, come quelli di Papa Francesco, che li ha definiti artigiani della bellezza, del re Carlo III d’Inghilterra, oltre ad avere ricevuto una lunga lista di riconoscimenti. Al Festival di Edimburgo, la rassegna teatrale più importante al mondo, lo show è stato accolto da numerosi sold out, standing ovation ad ogni replica, nonché recensioni a cinque stelle". "Altra attrazione per il 2024 a Camporgiano - aggiunge - saranno i Karromato Teatro, una compagnia di marionettisti provenienti da Praga. Infine rallegrerà la giornata la street band, la Magicaboola e spettacoli per i bambini, nel pomeriggio, a partire dalle 17".

Dino Magistrelli