Tanti genitori e cittadini in piazza per dire no alle classi “pollaio“

Grande successo per la manifestazione che si è tenuta venerdì 14 luglio in piazzale dei Bersaglieri a Borgo a Mozzano e che ha visto una folta partecipazione di cittadini, genitori e dei consiglieri di Bagni di Lucca Claudio Gemignani e Laura Lucchesi. Tutti insieme per dire no alla formazione delle classi “pollaio”.

"L’amministrazione di Borgo a Mozzano ha convocato su questo tema, martedì 18 luglio, un consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica e aperta. Un’occasione in cui si potrà avere un’eventuale stesura di un documento con cui si impegna l’amministrazione a proseguire l’azione presso gli organi competenti affinché venga rivista la decisione di ridurre il numero delle classi prime nella scuola secondaria di primo grado del capoluogo”.

Alla seduta potrebbero partecipare Donatella Buonriposi, dirigente UST Lucca (Massa Carrara) e Fabrizia Rimanti, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano.