Tanti cari auguri a Gioele che oggi compie sei anni

Una giornata davvero speciale quella di oggi per Gioele che compie sei anni. In occasione di questo giorno dunque la sua famiglia ha voluto fargli questa piccola dedica sulle pagine de La Nazione. "Tanti auguri da papà, dalla mamma, dalla sorellina - si legge nel messaggio che ci è stato inviato - , dai nonni, dalle nonne, dagli zii, dalle zie e dai cugini". E naturalmente tanti cari auguri a Gioele (nella foto qui sopra) per i suoi sei anni arrivano anche da parte della redazione de La Nazione.