Tanti amici per l’addio a Pierami

Tanti amici. Ma anche personaggi che, insieme a lui, hanno condiviso, nel corso degli ultimi decenni, la passione per la politica. Cordoglio ieri mattina nella chiesa di Pontetetto per l’ultimo saluto a Giovanni Pierami, ex vicesindaco e assessore del Comune di Lucca, scomparso all’età di 76 anni. Lo stesso Comune di Lucca era presente con il labaro, il sindaco Mario Pardini, il vice Giovanni Minniti e con l’assessore Cristina Consani. Tanti anche gli ex politici che hanno condiviso un’esperienza istituzionale con Pierami: tra questi sicuramente Roberto Dolce e Piero Andreucci – che con Pierami furono in prima linea con il movimento di “Per Lucca e i suoi paesi“ – , e poi l’ex sindaco Pietro Fazzi e l’ex assessore Marco Chiari. Ma non è mancato poi l’ex sindaco di Porcari Alberto Baccini e nemmeno il patron del Lucca Summer Festival Mimmo D’Alessandro. Alla famiglia di Giovanni Pierami ancora le più sincere condoglianze da parte della redazione de La Nazione.