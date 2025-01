Tamponamento in A11. Feriti anche bimbo e gatto

Caos ieri mattina sull’autostrada A11 all’altezza di Capannori, vicino alla zona industriale di Carraia, fra un camion e quattro auto: tre i feriti, tutti in codice giallo, portati all’ospedale di Lucca. Uno è un bambino di un anno circa, gli altri due hanno 33 e 64 anni. Rimasto coinvolto nell’incidente anche un gatto, trasportato a bordo di uno dei due mezzi: l’animale (nella foto fornita dai vigili del fuoco) era rimasto incastrato a bordo della vettura ma è stato tratto in salvo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di ieri mattina sulla Firenze-Mare in direzione Firenze. Sul posto, dopo l’allarme dato alla centrale operativa del 118, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, l’auto medica del 118 di Lucca e le ambulanze della Misericordia di Massa Macinaia e della Misericordia di Lucca, oltre ai tecnici di Società Autostrade. Gravi i disagi dovuti ai rilievi e ai soccorsi, soprattutto per il traffico in direzione Firenze, dato che il tratto autostradale è stato chiuso per circa due ore.