Talenti a Berlino. Da “Virtuoso“ al palco mondiale

Un legame tutto musicale quello che unisce Lucca a Berlino, grazie al talento e all’esperienza di Virtuoso & Belcanto Festival che, per la prima volta quest’anno, porta tre pianisti alla Filarmonica di Berlino, uno dei teatri mondiali della musica colta, selezionati proprio in occasione della rassegna diretta dal Maestro Riccardo Cecchetti, che tornerà ad animare l’estate lucchese dal 15 al 28 luglio. L’appuntamento è per oggi proprio nella capitale tedesca, in occasione dei Celebri Concerti per pianoforte.

“Si tratta di una collaborazione senza precedenti nella storia di Lucca e di molte altre realtà italiane - spiega Cecchetti -, frutto del connubio speciale tra Virtuoso & Belcanto e la stagione dei Populäre Konzerte alla Filarmonica di Berlino, che celebra quest’anno il suo 66° anniversario. La collaborazione che abbiamo costruito prevede infatti che Virtuoso & Belcanto selezioni giovani e talentuosi artisti, sia musicisti che cantanti, così da farli periodicamente esibire a Berlino, accompagnati dalla Sinfonie Orchester Berlin, nel corso dei concerti della stagione, dando loro la possibilità di prendere parte ad appuntamenti concertistici di risonanza internazionale”. Il concerto di oggi i cui biglietti sono esauriti da oltre un mese, avrà luogo alle 20 nella Kleiner Saal (Sala Piccola o della Musica da Camera) della Filarmonica di Berlino.

Il programma prevede tre concerti per pianoforte e orchestra: si inizierà con il “Concerto Imperatore” di Beethoven, eseguito dal pianista inglese Thomas Kelly (26 anni), seguito dal primo concerto di F. Liszt interpretato dal francese Josquin Otal (29 anni), per poi concludersi con il concerto di Tchaikovsky affidato al virtuosismo dell’italiano Gabriele Strata (25 anni). Lo spettacolo sarà diretto dal Maestro Igor Budinstein. Questo è il primo grande appuntamento in vista dell’edizione 2024 di Virtuoso & Belcanto. Il prossimo è il 31 marzo in occasione della domenica di Pasqua, con il grande concerto pucciniano dove cinque cantanti, selezionati tramite bando nazionale dal festival lucchese, si esibiranno come solisti nel tradizionale concerto pasquale dedicato all’opera italiana dedicato a Puccini, nella Sala Grande della Filarmonica di Berlino (2.400 posti), con la Sinfone Orchester Berlin diretta dal Maestro Svetoslav Borisov.