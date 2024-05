Tajani scrive alla scuola. Dal Ministro degli Esteri messaggio all’Isi Garfagnana

Il messaggio personale del Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, all’Isi Garfagnana, in occasione della giornata europea promossa dall’Istituto di Castelnuovo, ha dato ulteriore lustro alla manifestazione, che ha coinvolto gli studenti e le studentesse delle classi terze e quarte, i quali hanno vissuto una mattinata speciale, interamente dedicata alla celebrazione della Festa dell’Europa, quale momento conclusivo di un percorso di studio sul Parlamento Europeo.

"L’Europa - scrive Tajani agli studenti - non è un’opzione, ma una necessità da cui derivano sicurezza, benessere, crescita per i cittadini europei… vi incoraggio a cogliere la grande sfida di essere voi, i giovani di oggi, i nuovi costruttori del progetto europeo e sono fiducioso che vi impegnerete per rendere l’Europa più forte e capace di affrontare le numerose sfide che si presentano davanti a noi". Durante la mattinata gli studenti ambasciatori junior, cioè quelli che avevano svolto l’annuale percorso di studio sul Parlamento europeo, hanno ricevuto un attestato e l’Isi Garfagnana ha ottenuto ufficialmente la targa di Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo. Sono intervenuti il presidente della Provincia di Luca Menesini, il presidente del Consiglio comunale Francolino Bondi, in rappresentanza del Comune di Castelnuovo, la Dirigente scolastica Mila Berchiolli, che ha sottolineato come Europa significhi democrazia e rispetto dei diritti umani, sollecitando così i giovani a prenderne sempre maggiore consapevolezza, infine i docenti Silvia Granucci e Francesco Milana, ambasciatori senior, cioè i coordinatori del progetto europeo per l’Isi Garfagnana. Sono seguite attività dinamiche e interattive, coordinate dagli studenti ambasciatori junior a favore dei loro compagni.

Dino Magistrelli