Taglio di 8 piante. Ecco i motivi

Aveva suscitato un po’ di malumore il taglio di 8 piante lungo via della Repubblica, nel tratto del marciapiedi che costeggia il piazzale Del Frate. Intervento che rientra nell’avvio dei lavori al marciapiedi, danneggiato in più punti proprio dalle radici delle piante. Il Comune, in una nota, ha spiegato il perché di questo intervento che sui social non è stato accolto da tutti al meglio. I lavori per Fornaci di Barga riguardano i marciapiedi a lato del piazzale Del Frate, quelli che si trovano lungo via della Repubblica sulla SR445 danneggiati appunto dalle piante. Il primo intervento del cantiere è stato l’abbattimento delle piante presenti lungo il camminamento.

Il Comune precisa che: "Gli alberi presenti provocavano con le proprie radici danni che, anche in caso di riparazione del marciapiedi, si sarebbero ripresentati. Il numero delle piante presenti era inoltre troppo alto rispetto agli spazi a disposizione. Per questi motivi è stato deciso il taglio e la rimozione di piante e radici lungo il marciapiede mentre verrà mantenuta la pianta laterale: sul marciapiede verranno riposizionati non più 8, ma 5 alberi: si tratta di una specie diversa dall’attuale, alberi di Pyrus callerjana che garantiscono una bella resa anche per quanto riguarda la fioritura e l’immagine e soprattutto meno problematiche dal punto di vista delle radici. Per evitare questo tipo di situazioni saranno studiati anche particolari accorgimenti nella parte della pavimentazione a calce delle piante. I nuovi marciapiedi, per quanto riguarda gli altri interventi, saranno anche dotati di rampe di accesso per disabili per l’abbattimento delle barriere architettoniche".

Successivamente i lavori si sposteranno su Barga nella zona Camberello per la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede, per poi completare l’intervento con il ripristino della pavimentazione della parte deteriorata in via Pietro Funai in continuità con il lavoro già iniziato sotto la scuola elementare, fino al bivio di via Groppi.

Luca Galeotti