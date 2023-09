Taglio del nastro della sede FdI a Lucca: sala gremita di persone

Una sala gremita con oltre cento persone è quella che ha salutato ieri pomeriggio il taglio del nastro della sede provinciale di Fratelli d’Italia in viale Cavour al civico 86 a Lucca. Tante le persone che hanno voluto presenziare all’evento, ma anche tanti personaggi istituzionali come il deputato e responsabile nazionale organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, il deputato e coordinatore regionale Fabrizio Rossi, i deputati FdI Chiara La Porta, Alessandro Amorese, i consiglieri regionali Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi, il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni, assessori e consiglieri comunali del partito di Giorgia Meloni, ma anche alcuni consiglieri comunali di maggioranza a Lucca, dirigenti ed eletti di FdI di tutta la provincia. Anche il sindaco di Lucca, Mario Pardini, non è voluto mancare all’inaugurazione della sede di uno dei partiti che sostiene la maggioranza di centrodestra al Comune di Lucca. Presente inoltre anche il presidente del Comitato per le celebrazioni pucciniane, il Maestro Alberto Veronesi.

Fratelli d’Italia, con l’apertura della sede provinciale in viale Cavour, adesso ha a disposizione un nuovo punto di riferimento sul territorio per tutti i simpatizzanti e gli eletti, vicino alle Mura e al centro storico.

Cris. Cons.