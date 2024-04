Tagliasacchi e la squadra. Ufficiale la ricandidatura di quasi tutti i membri

Con il candidato sindaco Andrea Tagliasacchi, è diventata ufficiale anche la ricandidatura della sua squadra alle prossime amministrative, a parte Francolino Bondi e Simonetta Suffredini che lasciano l’impegno amministrativo diretto, ma comunque rimarranno vicini ai loro amici nella prossima campagna elettorale. "Ho trascorso dieci anni importanti – spiega Simonetta Suffredini- ed ho cercato di dare il mio apporto per il bene di Castelnuovo, insieme agli altri colleghi. Ora con gli impegni di lavoro, della famiglia e della carica di consigliere comunale, richiedenti sempre più energia e tempo, soprattutto volendoli fare bene, ho capito che dovevo fare una scelta e lasciare qualcosa. Così la decisione di non dare la disponibilità per una nuova candidatura per le prossime amministrative".

Pertanto in candidatura restano Chiara Bechelli, Carlo Biagioni, Alessandro Pedreschi, Ilaria Pellegrini, Niccolò Roni e Patricia Tolaini. Restano da riempire sei delle dodici caselle con i nomi nuovi canditati. Oltre duecento persone erano presenti a La Lanterna di Piano Pieve all’incontro promosso dal sindaco Andrea Tagliasacchi e dalla maggioranza consiliare per condivider insieme i risultati raggiunti in questi dieci anni di mandato e guardare con rinnovato slancio alle sfide future del Comune. È stata anche l’occasione per riflettere sugli importanti interventi e gli investimenti fatti sul territorio, grazie ad una partnership virtuosa tra pubblico e privato, che hanno rafforzato anche la capacità attrattiva del Comune. Il capogruppo di maggioranza, Niccolò Roni, aprendo l’incontro, ha sottolineando la coesione del gruppo di maggioranza che è sempre rimasto unito, in tutti questi anni, a sostegno del sindaco Tagliasacchi e della sua azione amministrativa. Sindaco e maggioranza hanno poi consegnato una pergamena, in segno di riconoscenza per il ruolo svolto, al presidente del Consiglio comunale Francolino Bondi che, da giorni, aveva annunciato la sua decisione di non ricandidarsi dopo 15 anni di impegno amministrativo. Infine un brindisi con tutti gli intervenuti.

"È stata un’opportunità – ha affermato Andrea Tagliasacchi – per ripercorrere insieme le tappe più significative di questo percorso e condividere con la cittadinanza idee e progetti sulla Castelnuovo di domani. Ringrazio tutta la mia squadra, per il costante supporto dimostrato in questi anni, e tutti coloro che, con la loro presenza, hanno contribuito a rendere speciale l’atmosfera di questo incontro e ad infondere nuovo entusiasmo per il futuro".

Dino Magistrelli