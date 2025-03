Taglia l’erba e infrange i vetri dello scuolabus

Stava tagliando l’erba con il decespugliatore a bordo strada, sulla Provinciale Lucchese ad Altopascio, quando, all’improvviso, la lama deve aver toccato un sasso che è partito per la tangente proprio nel momento in cui stava transitando lo scuolabus. L’oggetto ha spaccato in pieno il vetro del mezzo carico di bambini. Per fortuna nessuno si è fatto male e questo rappresenta l’aspetto fondamentale. Le schegge del cristallo sono cadute in un punto dove non c’erano gli alunni. Il veicolo si è fermato per verificare il danno ma successivamente gli studenti, tutti incolumi, sono stati trasportati regolarmente alle rispettive abitazioni. Se quel detrito avesse colpito un pedone oppure un ciclista le conseguenze avrebbero potuto essere assai più gravi.

M.S.