Tagetik insieme alla Sant’Anna Costruire un nuovo modello di business più sostenibile

L’Institute of Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Cch Tagetik, danno vita a una collaborazione inedita utile a tracciare le best practice che definiscono i nuovi modelli di sostenibilità aziendale. Domani, al Real Collegio, tutto questo si tradurrà nel “Sustainable Business Think Tank”, organizzato dalla Scuola all’interno dell’appuntamento Cch Tagetik InTouch 2023 Global User Conference, che vede convergere a Lucca oltre mille tra clienti e partners provenienti da tutto il mondo.

"Il Sustainable Business Think Tank – viene spiegato – è l’inizio di un confronto tra massimi esperti europei sulla sfida di come favorire modelli di business innovativi e sostenibili".

"L’Europa sta attraversando uno tsunami normativo in merito alla comunicazione di sostenibilità oggi richiesta alle aziende – prosegue la nota – la sostenibilità però non è solo conformità a una prescrizione normativa e a una rendicontazione in materia di governance ambientale, sociale e aziendale; affrontare il tema di imprese sostenibili oggi significa parlare di imprese capaci di generare potenzialmente un effetto positivo".

Sei le sessioni previste, con la partecipazione di molti e qualificati relatori. Tra questi, Andrea Tenucci e Lino Cinquini, coordinatori del “Sustainable Business” Think Tank per l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna: "Le parole innovazione e sostenibilità, anche se a volte abusate – dichiarano – riassumono perfettamente il fil rouge che ci ha guidato nella costruzione delle sessioni. Con questa prima edizione del Think Tank vogliamo stimolare i partecipanti a riflettere sui problemi e le questioni aperte che riguardano il business presente ma che ne influenzeranno anche certamente il futuro".

Per Sabrina Rosati, vice presidente e managing director di Cch Tagetik South Europe. "Il nostro business, come quello delle aziende che abbiamo l’onore di supportare con le nostre soluzioni, è profondamente impattato dai temi che riguardano la sostenibilità e l’innovazione; accogliamo con grande interesse la discussione che questo Think Tank ingenererà tra i partecipanti della nostra Global User Conference".