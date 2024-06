Svolta per l’Ostello. Apertura per i Comics con 70 posti letto “A regime nel 2025“

I Comics sono “salvi“. L’Ostello San Frediano sarà aperto e attivo per ottobre, pronto a ricevere anche l’allegro popolo legato al Festival, finalmente a prezzi a misura di famiglie. Entrano nel vivo gli interventi di riqualificazione e rinnovamento della struttura di proprietà del Comune, coordinati e diretti da Ristogest, l’azienda che detiene l’affidamento in concessione della struttura.

Prosegue quindi l’avanzamento dei lavori verso un ulteriore step che lascia presagire una prima e parziale apertura dell’Ostello, chiuso da oltre cinque anni, per il mese di ottobre.

L’assessore del Comune di Lucca Remo Santini, con l’ultimo sopralluogo in settimana, ha potuto appurare e apprezzare il dettaglio degli ultimi interventi, con l’adeguamento degli spazi alle normative della tutela delle persone con disabilità per i bagni, nel ristorante e nelle sale collegate, con l’aggiunta di due camere al piano terra.

Sono state poi eseguite le opere di trattamento ignifugante delle strutture lignee ed è in corso di completamento la sostituzione e il restauro della prima parte di oltre 70 serramenti esterni. A breve saranno sostituite anche tutte le porte interne Rei certificate di ingresso alle camere, mentre nelle prossime settimane saranno montati i ponteggi su parte delle facciate lato cortile per il ripristino delle cornici in pietra delle finestre e per le pitturazioni delle facciate. L’Ostello di San Frediano, che con i suoi oltre 2.000 metri quadrati ospiterà circa 140 posti letto in camere di diversa tipologia, oltre ad un info point, vari servizi ristorativi e spazi dedicati alla socialità e all’aggregazione, sarà capace di intercettare le necessità di un pubblico ampio e variegato, in risposta ai recenti trend statistici che vedono Lucca affermarsi tra le mete turistiche più richieste e ambite, a livello nazionale e non solo.

Il primo step dell’apertura (che si terrà ad ottobre) prevede la messa a disposizione dei primi 70 posti letto circa (ovvero il 50% del totale) e degli spazi comuni, mentre per l’estate 2025 l’Ostello sarà operativo a pieno regime.

“Siamo decisamente soddisfatti degli aggiornamenti di Ristogest, che attestano un tangibile avanzamento dei lavori all’Ostello San Frediano - dichiara l’assessore al Turismo, Remo Santini - . Il progetto riqualificherà l’intera area cittadina, rappresentando un centro nevralgico per l’accoglienza turistica di tutto il territorio“.