Svolta per il “Carducci“. Barriere automatiche e colonnine intelligenti. Si paga il tempo effettivo

Parcheggio Carducci, è stata completata la sua trasformazione in struttura: lo annuncia Lucca Plus, la società partecipata (ex Metro) del Comune di Lucca che gestisce i parcheggi cittadini. Tanti i lavori che hanno cambiato il volto a uno dei parcheggi più conosciuti e più utilizzati della città, anche in considerazione della sua favorevole posizione. L’intervento ha introdotto barriere automatiche con illuminazione avanzata e colonnine intelligenti con monitor informativi, consentendo agli utenti di pagare la sosta in base al tempo effettivo di permanenza, eliminando così il rischio di sanzioni per ritardi imprevisti.

L’impianto di ultima generazione — fornito da Designa Italia, azienda leader mondiale nel settore — è dotato di sistema di riconoscimento automatico delle targhe, permettendo il recupero del biglietto in caso di smarrimento semplicemente digitando la targa. All’ingresso è già attiva un’insegna luminosa che segnala in tempo reale la disponibilità di posti, mentre un sistema di videosorveglianza integrato garantisce una maggiore sicurezza.

Due casse automatiche intuitive anch’esse dotate di monitor informativo, consentono il pagamento con contanti, carte di credito, bancomat e sistemi digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. Inoltre, grazie al riconoscimento della targa, gli utenti, in particolare coloro con difficoltà motorie, possono effettuare il pagamento direttamente alla barriera senza dover passare dalla cassa automatica, tramite sistema contactless o Chip&Pin. Restano comunque immutate le tariffe, pari a 1 euro l’ora, con un massimo giornaliero di 8 euro e gratuità nella fascia notturna (dalle 20 alle 8).

La prima sezione del parcheggio, situata fuori dalle barriere, sarà interamente dedicata ai posti riservati alle persona con disabilità, riducendo così il percorso per il raggiungimento delle vetture. "Con questo intervento – dichiara l’amministratore unico di Lucca Plus, Roberto Di Grazia – prosegue il percorso di modernizzazione delle infrastrutture urbane, in linea con l’indirizzo dato dall’amministrazione comunale. Un processo che non riguarda solo i parcheggi, ma anche la gestione delle Torri Civiche, dell’Orto Botanico, dell’accoglienza turistica, dei permessi ZTL, degli ausiliari del traffico e del sistema Ticket Bus".

A breve, anche il parcheggio Palatucci verrà trasformato in struttura: sono già in corso interventi edili di adeguamento, che potrebbero causare temporanei disagi agli utenti, per i quali Lucca Plus si scusa in anticipo. "Il risultato – spiega Di Grazia – sarà una migliore fruibilità della sosta urbana e una maggiore integrazione con gli altri servizi della società, in un’ottica di imprenditorialità e valorizzazione delle risorse umane".

Fabrizio Vincenti