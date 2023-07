Svolta per 2 maxi fondi in centro In arrivo Feltrinelli e “Le Vanità“

Dieci punti vendita in Toscana, di cui ben 7 a Firenze, 2 a Siena e uno, l’ultimo della “famiglia“ Le Vanità Profumerie, a Lucca. Dove? Nella centralissima piazza San Michele, nell’angolo da anni abbandonato dall’istituto bancario. “Quello lucchese sarà uno speciale concept store – dichiara la proprietà, la famiglia Sabatini di Firenze – ispirato alla splendida architettura della città“. L’inaugurazione è a un passo: sabato il nuovo negozio aprirà i battenti, finalmente portando luce e eleganza in un grande fondo per troppo tempo abbandonato. E’ prossimo alla svolta anche il fondo, anche questo rimasto spento a lungo, dove poi è approdata la clinica odontoiatrica Dentix, in via Beccheria. Dopo la chiusura, i locali ora saranno presi in gestione dalla libreria Feltrinelli, un marchio storico dell’editoria italiana che ha scelto la nostra città per aprire un punto vendita.