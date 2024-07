Svolta nei cantieri del Teatro del Giglio e al San Romano

Potenziamento dell’impianto di climatizzazione e riscaldamento dell’auditorium San Romano, ma anche risanamento locali al piano primo e locali retro altare lungo via della Caserma. Complessivamente il totale dei lavori si aggira intorno al milione di euro. Cantiere in corso anche per il Teatro del Giglio dove saranno restaurate le facciate, infissi e parte del tetto. Il dirigente in una recente determina comunale ha conteggiato 130mila euro solo per gli infissi in legno, 207mila euro per gli intonaci, gli interventi su pietra e cotto, per un totale di oltre 337mila euro.