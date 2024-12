Sviluppo e sostenibilità. Oggi Gramolazzo al via Bauhaus4med

Oggi dalle 9,30 Garfagnana Innovazione a Gramolazzo ospita il primo incontro del progetto interregionale Europa-Mediterraneo, denominato Bauhaus4med, improntato sui principi della sostenibilità, l’inclusione e la bellezza, tutti e tre ben noti alla Regione Toscana e ai suoi territori, che hanno costruito su di essi la loro essenza nel corso dei secoli di storia. La partecipazione è libera, previa iscrizione tramite mail all’indirizzo [email protected].

L’incontro, si svilupperà secondo la metodologia internazionale del "World Cafè", è il primo di questo genere in Toscana e a livello nazionale, nato dalla collaborazione tra il Comune di Minucciano e la Regione Toscana. I lavori inizieranno alle 9, con la registrazione e gli interventi di Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana, del sindaco di Minucciano Nicola Poli e di docenti dell’ Università di Firenze.

Seguiranno riflessioni, confronti e dibattiti sulle "turbolenze" che affliggono il territorio di Minucciano in particolare e le altre aree interne della Garfagnana più in generale e sui possibili percorsi per iniziare a trasformare alcune sfide in opportunità di sviluppo locale, facendo leva su sostenibilità, inclusione e bellezza, i tre principi della Bauhaus europea.

"Il progetto Bauhaus4med- spiega il vicesindaco Lorenzo Borghesi - ha come principale obiettivo l’applicazione sperimentale in cinque aree euro-mediterranee (regioni Marche e Toscana in Italia, Macedonia centrale in Grecia, Comuni di Sarajevo in Bosnia-Erzegovina e Burgas in Bulgaria) di un nuovo possibile motore di sviluppo locale, in relazione alle trasformazioni sociali, economiche ed ambientali indotte dai cambiamenti del clima e delle forme tradizionali di produzione e associazione fra le persone, mediante i principi di sostenibilità, inclusione e bellezza".

Dino Magistrelli