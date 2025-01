Sventata maxi truffa. Tentato raggiro per una coppia. Stavano versando 12mila euro

Ennesimo tentativo di truffa, fortunatamente sventata. Si tratta della brutta avventura in cui sono incappati due coniugi di Bagni di Lucca contattati da truffatori telefonici, nella circostanza spacciatisi per funzionari della Questura, che con il pretesto di smascherare un direttore di banca infedele, li avevano indotti a presentarsi presso il loro istituto bancario per effettuare un bonifico di quasi 12.000 euro. Naturalmente, niente di tutto questo corrispondeva alla verità.

La coppia, inizialmente spaventata dalla chiamata si era effettivamente presentata in banca per effettuare il bonifico, salvo poi avere dei dubbi e chiamare la centrale operativa dei carabinieri di Castelnuovo, che immediatamente, rendendosi conto della truffa in atto, ha attivato i Carabinieri di Bagni di Lucca che sono rapidamente intervenuti, prendendo in carico la coppia e procedendo nell’immediatezza a tutte le operazioni di Polizia, tra la quali anche quella far revocare immediatamente la disposizione bancaria e salvando così la coppia, impedendo che cadesse nel tranello di così consistente danno economico.

I fatti seguono quelli dei giorni scorsi, con la denuncia del presunto autore di una truffa in anno di una 84enne, smascherato dai militari grazie alle segnalazioni di tentativi pervenute giovedì scorso al centralino della Compagnia di Castelnuovo, alle quali è seguita la predisposizione di posti di blocco e di controllo su tutto il territorio, con il presidio su tutte le viabilità di accesso ai territori della Garfagnana e Media Valle che hanno evidentemente scoraggiato i truffatori.