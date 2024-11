Superato il primo assalto. Ma si annuncia un week-end all’insegna del tutto esaurito

Terza giornata di Lucca Comics & Games, ancora caratterizzata dal sole e da un clima quasi estivo, con 72545 biglietti venduti, il pià alto finora, per un totale sui cinque giorni di circa 265mila. Ieri si sono rivisti gli scenari più classici delle manifestazione, con padiglioni “sold out“, così come gli incontri e i firmacopie, tante file e strade a tratti dal difficile transito per i visitatori, tanto che, nel pomeriggio sono stati istituiti sensi unici pedonali nella zona tra piazza del Giglio, piazza Napoleone e piazza San Giusto. Anche il traffico veicolare è stato molto sostenuto, in tilt in alcune zone, con frequenti episodi di sosta selvaggia sunche su aiuole e persino sotto le arcate dell’Acquedotto del Nottolini a San Concordio. Il tutto nonostante gli oltre 25mila arrivi in treno alla stazione Fs.

Code anche alle uscite autostradali di Lucca Est e Ovest e nelle zone limitrofe. Alle 12.30 di ieri nel Centro gestione eventi della Protezione Civile di Lucca, briefing fra l’assessore Fabio Barsanti e i rappresentanti della Polizia Municipale, Ufficio Traffico e Lucca Plus, gestore dei parcheggi. Non sono state rilevate particolari criticità ad eccezione di alcuni rallentamenti in coincidenza con le fasi più affollate degli arrivi in viale San Concordio e in via Barsanti e Matteucci e via delle Tagliate, risolte definitivamente nella tarda mattinata. Durante la seconda giornata di manifestazione (giovedì 31 ottobre) l’attività della Polizia Municipale di Lucca, in coordinamento con la Questura e con le altre Forze dell’Ordine, si è concentrata principalmente sulla gestione del traffico automobilistico e dei controlli su parcheggi. Gli agenti hanno complessivamente elevato 77 sanzioni per sosta sul marciapiede, sui margini o banchine ai lati delle strade, su aree verdi o altre zone vietate. Presente, tra gli altri, ieri in città, il deputato e capogruppo della commissione Cultura alla Camera di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese, che si è detto "orgoglioso di aver partecipato, anche quest’anno, a Lucca Comics & Games, durante il quale ho potuto vivere questa manifestazione unica, di cui Lucca è teatro da quasi 60 anni".

Ieri, infine, i gruppi italiani cosplayer di Guerre Stellari – Star Wars - 501st Legion Italica Garrison, Rebel Legion Italian Base, Mmcc Ori’cetar Clan Italy hanno reso omaggio a Giacomo Puccini, in occasione del centenario dalla morte, al monumento di piazza Cittadella e nel Puccini Museum. Il tema della famosissima colonna sonora della saga cinematografica contiene infatti una significativa similitudine con un’armonia del finale dell’intermezzo orchestrale della Manon Lescaut, una somiglianza ormai conosciuta da molti appassionati e musicologi. Ad accogliere i gruppi di Star Wars il sindaco di Lucca Mario Pardini, presidente della Fondazione Giacomo Puccini, che ha ascoltato assieme a tutti gli intervenuti le note del tema comune suonate al pianoforte che fu di Puccini dal maestro Massimo Morelli.

Paolo Ceragioli