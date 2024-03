Supera l’esame teorico di guida ma aveva un kit nascosto. Denunciato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino nigeriano di 34 anni che ha tentato di falsificare l’esame della patente. Nella mattinata del 26 marzo una Volante della Polizia di Stato è intervenuta nella sede della Motorizzazione Civile a Sant’Anna, dove erano in corso esami per il conseguimento della patente di guida. La richiesta di intervento è giunta da un’impiegata amministrativa che aveva notato una persona con atteggiamento sospetto.

Gli operatori arrivati sul posto, dopo aver fatto concludere l’esame, hanno sottoposto a controllo un cittadino nigeriano di 34 anni, di Prato, che, sebbene non parlasse affatto l’italiano, era riuscito a superare l’esame con zero errori. Dopo un’attenta osservazione dell’abbigliamento dell’uomo, infatti, i poliziotti hanno rinvenuto, celato ad arte, un dispositivo elettronico composto da una microcamera mimetizzata nel bottone della polo, e un auricolare talmente piccolo che per rimuoverlo è stato necessario ricorrere al Pronto soccorso del San Luca.

L’apparecchiatura (nelle foto a fianco) gli aveva permesso il collegamento wireless con una terza persona, in fase di identificazione, che forniva le risposte esatte per il superamento dell’esame. Il cittadino nigeriano è stato pertanto denunciato per falsità materiale commessa dal privato in concorso. Il materiale rinvenuto, oltre a documentazione inerente l’esame, è stato posto sotto sequestro.