Super “Carnevalfratta“. Grande successo in piazza San Francesco

Grandissimo successo per il CarnevalFratta ieri pomeriggio in piazza San Francesco. Una grande folla di bambini e adulti ha preso d’assalto la piazza per questo evento organizzato dal Comitato Popolare San Francesco e dagli Osti di San Francesco (Ristorante Da Mecenate, Osteria La Dritta, Osteria Lo Stellario, Bonny Pizza, Marameo), con il patrocinio del Comune di Lucca, il contributo di Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e la collaborazione di Confcommercio. Applausi per le esibizioni dei trampolieri della compagnia Chicchi d’Uva, del clown equilibrista Zip e il Labollatorio di Fabio Saccomani. Successo anche del truccabimbi curato dall’associazione “Animata…mente“.

E poi spazio alle bontà preparate dal Comitato Popolare San Francesco e dagli Osti: frati fritti, pane e salame, pane e cioccolata, 5 e 5 (cecina con la focaccia), polpette e torta di mele. Poi dalle 17.30 ecco il Rione Fratta, con il gruppo folk Baldo degli Ubaldi che ha accompagnato l’aperitivo e la cena, con la tortellata di Carnevale, frittelle, cenci. A seguire il dj set Fofó. Il tutto accompagnato dalle suggestive proiezioni sulla facciata della chiesa di San Francesco di foto d’epoca e delle passate edizioni del CarnevalFratta, grazie al supporto di Salamini, service audio-video.