“Suoni in Lucca”: Concerto con “Biadina” a Palazzo Pfanner

Stasera alle 21, con il Concerto dei Solisti dell’Orchestra da Camera Luigi Boccherini, giunge al termine la quindicesima edizione della Rassegna Musicale “Suoni di Lucca in Palazzo Pfanner“. L’evento vedrà protagonisti i maestri Luca Celoni, Enrico Bernini violini; Angela Paola Landi, viola; Paolo Ognissanti, violoncello; Leonardo Bartelloni (nella foto), pianoforte. In programma musiche di R. Schumann, A. Dvořák. Il Quartetto formatosi nel 1995, è composto da affermati musicisti in campo nazionale e internazionale. Leonardo Bartelloni, diplomato presso il Conservatorio L. Boccherini di Lucca con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, svolge attività concertistica e cameristica collaborando con musicisti di fama internazionale come Uto Ughi e Massimo Quarta. Ha effettuato numerose tournée in Europa, Asia, America e America latina. Al termine dei concerti, come ogni anno sarà offerta a tutti i presenti una degustazione del tipico liquore lucchese “la Biadina di Tista”, gentilmente offerta dalla Farmacia Novelli di Lucca.