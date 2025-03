Suona la musica per i giovani. Corsi gratuiti alla sala “Lagos“

La musica è un linguaggio universale che produce aggregazione, soprattutto a livello giovanile e le istituzioni si devono impegnare per creare strumenti che possano garantire questo incontro. Capannori risponde presente e propone corsi gratuiti di chitarra, pianoforte, batteria, basso e canto rivolti ai giovani e che si svolgeranno nella sala Logos a Marlia (piazza del Mercato), promossi dall’associazione Agorà per Marlia in collaborazione con il Comune e tenuti da "H-DEMIA Mediavalle".

"Sostenere le realtà del territorio che si impegnano per i nostri giovani significa investire nel nostro presente. La musica, in particolare, è capace di accendere la creatività e la sensibilità al bello di cui le nuove generazioni hanno bisogno. È ispirazione, è crescita, è condivisione - afferma l’assessora alle politiche giovanili, Claudia Berti - ma c’è di più. La musica e la cultura in generale, non conoscono confini. Non si possono imbrigliare, perché appartengono a tutti e parlano a ciascuno in modo unico. Comunicano messaggi. Per questo creano legami dentro e fuori la nostra comunità. Ecco perché iniziative come questa sono fondamentali. Logos, come tutti i luoghi della cultura di Capannori, vuole essere sempre più un punto di riferimento per chi crede nella cultura come strumento per costruire valori, creare comunità e rafforzare il senso di appartenenza. Perché la cultura unisce, ci fa crescere insieme nella diversità e ci rende più consapevoli".

Nel dettaglio, i corsi di chitarra (il martedì dalle 17.30 alle 18.30), pianoforte (il mercoledì dalle 19.15 alle 20.15) e batteria (il giovedì dalle 21 alle 22.) sono appena iniziati, mentre i corsi di canto e basso prenderanno il via a breve. Per informazioni e iscrizioni H-DEMIA Mediavalle telefono 392 5468655. Tutto ciò significa attrarre ragazzi e ragazze che, gratuitamente, potranno seguire e coltivare questa passione e chissà, magari realizzare un sogno o comunque tracciare un solco, una nuovo prospettiva, orizzonti diversi al proprio futuro.

Ricordiamo che nel territorio capannorese c’è anche la Scuola Civica di Musica, il faro per chi si vuole dedicare al pentagramma come avvio di una professione. La sede nella frazione di Zone è stata rinnovata di recente e ampliata, con un investimento di circa 400 mila euro.

Massimo Stefanini