Suolo pubblico, nuova tariffa. Adesso arriva anche il canone per richieste inferiori a tre mesi

Una nuova tariffa per aiutare le attività che utilizzano il suolo pubblico in un periodo ristretto dell’anno. Il Comune di Castelnuovo ha ufficializzato – nell’ultima giunta prima di Natale – l’inserimento di un rinnovato canone mensile con grande soddisfazione da parte della Confcommercio Lucca & Massa Carrara.

"Ringraziamo in particolare l’assessore al Commercio Ilaria Pellegrini, che riveste anche il ruolo di assessore al Bilancio - afferma il presidente del centro commerciale naturale, Andrea Baiocchi - , con cui avevamo aperto un dialogo per cercare di venire incontro a chi utilizza il suolo pubblico per un periodo limitato. Grazie al lavoro dell’ufficio tecnico, nella persona di Marcello Bernardini, si è arrivati ad una soluzione che ci soddisfa".

Infatti fino a ieri c’erano solo due tipi di tariffa annuale o temporanea. Per le attività che chiedevano il suolo pubblico nei mesi estivi, era più vantaggioso fare un permesso annuale.

Adesso, viene inserita una nuova tariffa che avrà valore per richieste inferiori ai tre mesi. Per i primi cinque giorni si pagherà un euro al metro quadrato, successivamente, dal sesto giorno fino al novantesimo, si pagherà sei euro al metro quadrato.

"Nelle prime settimane del nuovo anno - aggiunge il presidente del centro commerciale naturale, Andrea Baiocchi - vogliamo avviare anche un dialogo per arrivare a un protocollo d’intesa che favorisca nuove aperture nel centro storico - conclude - e cercare così di invertire la tendenza".

Dino Magistrelli