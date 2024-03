"Suolo pubblico che imbarazzo"

Sull’aumento del suolo pubblico, deciso dalla giunta Pardini, intervengono il gruppo consiliare e la segreteria comunale del PD. “Uno spettacolo imbarazzante - spiegano -: è ciò a cui stiamo assistendo da settimane da parte del sindaco e dell’assessora Granucci rispetto alla vicenda dell’innalzamento del suolo pubblico. Dapprima hanno dichiarato in consiglio comunale che non ci sarebbero stati aumenti, poi hanno cercato di strumentalizzare lo studio della Scuola IMT sul centro storico, per venire poi smentiti dallo stesso istituto. Quindi hanno tentato di far passare il concetto per cui non si tratta di veri e propri aumenti, ma di una rimodulazione delle varie zone del centro. Il risultato? Commercianti, associazioni di categoria, cittadini sono tutti risentiti e pronti a dare battaglia contro una decisione che, per alcune piazze, comporterà rincari fino all’80%. Intanto l’assessore Santini e la compagine di Forza Italia si sono precipitati in Confcommercio con tanto di foto per portare solidarietà agli stessi commercianti...“.