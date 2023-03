Summer Festival, Skid Row band di apertura del concerto dei Kiss

Un nuovo annuncio per quanto riguarda la prossima edizione del Lucca Summer Festival. Saranno infatti gli Skid Row ad aprire la data dei Kiss. Una delle band simbolo dell’hard rock e dell’heavy metal americano torna in Italia in una fantastica serata di musica dalle sonorità potenti.

I fan del gruppo statunitense avranno la possibilità di ascoltare grandi successi come "Youth Gone Wild", "18 and Life", "Slave to the Grind" e molti altri, insieme al nuovo materiale dell’ultimo album "The Gang’s All Here" dal sapore old-school in cui gli Skid Row ritrovano le dinamiche e l’energia dei primi due album.

Parlando di Rachel Bolan e Snake Sabo, due delle colonne della band, il chitarrista Scotti Hill ha detto: "Le cose migliori sono quelle che fanno insieme, solo loro due. Lasciategli fare quel che fanno. È come era agli inizi e credo sia il miglior risultato, la combinazione tra il tipo che scrive questi monumentali riff di chitarra e il tipo che ha un’influenza punk e lo stile compositivo della poesia di strada".

Erik Grönwall, l’attuale cantante e frontman, definisce questo lavoro come "un buon punto di equilibrio tra le cose old school e il modo in cui io canto. Mi sono divertito moltissimo a registrare questo album perché mi piace davvero cantare questo tipo di musica".

La presenza degli Skid Row è dunque un ottimo contrappunto al tour di addio alle scene dei Kiss. Due band storiche che hanno lasciato un segno fondamentale nel rock, nel suo significato più profondo e più ampio, daranno vita una delle serate più travolgenti dell’edizione 2023 di Lucca Summer Festival, un doppio concerto in cui ciascun elemento valorizzerà l’altro per giungere alla fantastica alchimia di un avvenimento da non perdere.